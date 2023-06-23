أسعار النفط تهبط الجمعة.. خام برنت يصل إلى 74 دولارًا للبرميل

هبط سعر النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجعت أسعار النفط بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وقضت المخاوف على ارتفاع أسعار الفائدة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية على جميع المكاسب التي تحققت هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:11 مساء بتوقيت جرينتش، انخفض النفط اليوم بأكثر من 1.5%، بعد نتائج سلبية لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة وإنجلترا ومنطقة اليورو، ويسجل خام تكساس 69.27 دولارًا للبرميل هبوطًا بـ 0.35%، فيما يهبط نفط خام برنت بـ 0.19% إلى 74 دولارًا للبرميل.

انخفاض أسعار النفط

وانخفضت أسواق النفط بنسبة 4٪ اعتبارًا من يوم أمس الخميس، بعد أن رفع بنك إنجلترا الأسعار بهامش أكبر من المتوقع، بينما كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطة البنك المركزي لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وشملت الخسائر تراجع النفط الخام إلى حد كبير عن جميع المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الأسبوع، وتداولت الأسواق بيانات سابقة تُظهر بعض التحسن في الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وجاء ارتفاع سعر الفائدة الأكبر من المتوقع من بنك إنجلترا، بعد أن أظهرت البيانات نمو التضخم البريطاني بشكل غير متوقع خلال شهر مايو.

ومن المرجح أن يحث هذا الاتجاه على المزيد من الارتفاعات من جانب البنك المركزي، حيث ترفع الأسواق توقعاتها بشأن سعر الفائدة النهائي لبنك إنجلترا هذا العام.

ارتفاع أسعار الفائدة

كما تعززت قوة الدولار في الولايات المتحدة بعد أن أكد جيروم باول من بنك الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء آخرين في البنك المركزي على وجود ما يبرر رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل، نظرًا لارتفاع مستويات التضخم في البلاد.

وأدت التعليقات إلى جانب قرار بنك إنجلترا الصادم، إلى تغذية المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية وسط ارتفاع أسعار الفائدة، مما أثر على الطلب على النفط هذا العام.

ومن المقرر أن يتحدث أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد ورالف بوستيك ولوريتا ميستر لاحقًا الجمعة ومن المحتمل أن يقدموا المزيد إشارات على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام تقلصت أكثر بكثير من المتوقع في الأسبوع الماضي، بينما بلغ إجمالي منتجات الوقود الموردة أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022.