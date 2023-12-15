أسعار النفط تهبط الجمعة.. خام برنت يصل إلى 76.56 دولار

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، متراجعة من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تراجع مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تعليقات متشائمة في وقت سابق من هذا الأسبوع من رئيس البنك المركزي.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 07:31 مساءا بتوقيت جرينتش، انخفض خام غرب تكساس الوسيط لشهر يناير بنحو 0.16 سنتًا، أو 0.22٪، ليصل إلى 71.42 دولارًا للبرميل، مع تداول الأسعار بانخفاض حوالي 0.7٪ خلال الأسبوع، وفقًا لبيانات شركة فاكتسيت.

وهبط خام برنت لشهر فبراير المؤشر العالمي بنحو 5 سنتات، أو 0.7٪، ليصل إلى 76.56 دولارًا للبرميل، حيث تم تداوله منخفضًا بنسبة 0.3٪ تقريبًا خلال الأسبوع.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة لشبكة سي إن بي سي أنه “من السابق لأوانه” مناقشة ما إذا كان الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة.

وقال ويليامز في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي: “نحن لا نتحدث حقًا عن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي”.

ومع ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأوا في مناقشة موعد خفض أسعار الفائدة.

حسبما قال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق لدى سي إم سي ماركتس:” بعد النشوة التي سادت سوق الأسهم الأمريكية بسبب تصريحات لباول يوم الأربعاء التي رجحت تخفيض أسعار الفائدة، تلقينا نداء استيقاظ من ويليامز عندما تراجع عن توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في مارس.”

سجلت أسعار النفط مكاسب متتالية، الأربعاء والخميس، بعد أن أنهت الأسبوع الماضي بأطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ عام 2018. وأرجع خبراء أسواق السلع الأساسية إلى حد كبير الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى مزيج من تغطية المراكز المكشوفة والسياسة الخارجية.

انخفض الدولار بنسبة 1.5% منذ بداية الأسبوع مقابل العملات الرئيسية، بناءً على الحركة في مؤشر الدولار الأمريكي DXY، وهو مقياس شائع لأداء العملة الأمريكية.

جاء معظم انخفاض الدولار بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث أظهرت أحدث مجموعة من التوقعات الرسمية أن البنك المركزي يخطط لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل. قلص الدولار بعض هذه الانخفاضات يوم الجمعة، مع تداول المؤشر مرتفعًا بنسبة 0.5٪ عند 102.44.