أسعار النفط تهبط الثلاثاء وسط مخاوف حيال ركود اقتصادي عالمي

هبطت أسعار النفط أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، إذ غطت المخاوف حيال ركود اقتصادي عالمي محتمل يقلص الطلب على الخام على القلق من تعطل في الإمدادات.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 102.68 دولار للبرميل، بنسبة 9.53%، أو ما يعادل 10.82 نقطة.

تراجع أسعار النفط

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 99.32 دولار للبرميل، بنسبة 8.40%، أو ما يعادل 9.11 نقطة.

ويتزايد قلق المستثمرين من أن أحدث قفزة في أسعار الغاز والوقود ستفاقم المخاوف إزاء ركود اقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، بعدما حذر “سيتي جروب” من انهيار أسعار النفط إلى 65 دولارًا للبرميل بنهاية العام إذا حدث ركود معوق للطلب، وقد تهبط عند 45 دولارًا في نهاية 2023.

ووفقًا لـ”رويترز”، من المتوقع أن يؤدي إضراب العمال في النرويج الذي بدأ اليوم إلى خفض إنتاج النفط والغاز بمقدار 89 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، إذ سينخفض إنتاج النفط بمقدار 130 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من الأربعاء، وهو ما يمثل حوالي 6.5% من إنتاج النرويج.

في المقابل، لا تزال أسعار النفط تتلقى دعما من المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على الشحنات الواردة من روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا وكذلك المخاوف بشأن قدرة دول الشرق الأوسط المنتج الرئيسي للنفط على زيادة الإنتاج وأيضا الخلافات العمالية الحالية في النرويج.