أسعار النفط تهبط الثلاثاء وسط تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، وسط تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود مع تفاقم تفشي فيروس كورونا في الصين أكبر مستورد للنفط الخام والقلق بشأن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

حسب وكالة “رويترز” للأنباء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير إلى 95.60 دولار للبرميل، بخسارة 2.37%، بحلول الساعة 3:49 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

أسعار النفط الثلاثاء

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر 2.56 دولار، أو 2.79٪، إلى 89.23 دولار للبرميل.

وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو في نيويورك: “السوق تدخل اليوم بدرجة معينة من الشكوك المحيطة بالانتخابات … إنه انتظار لمعرفة ما هي النتيجة من نوع الوضع هنا”.

وأمس الاثنين، سجل كلا المعيارين أعلى مستوياتهما منذ أغسطس بعد تقارير تفيد بأن القادة في الصين يدرسون الخروج من قيود فيروس كورونا الصارمة في البلاد.

لكن الحالات الجديدة ارتفعت في جوانجتشو ومدن صينية أخرى، مما قلل من احتمالات فرض قيود أقل.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك “بي أو كي فاينانشال”، إن “ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين على رادارات معظم المتداولين هذا الصباح”.