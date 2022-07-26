أسعار النفط تهبط الثلاثاء رغم قطع روسيا الإمدادات

شهدت أسعار النفط تراجعًا، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 3:25 على توقيت (EDT)، إذ هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسوية سبتمبر المقبل بنسبة 0.92% إلى 104.18 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر، بنسبة 1.77% إلى 94.99 دولار للبرميل.

تراجع أسعار النفط

تجدر الإشارة إلى أن قطع روسيا الإمدادات سيجعل الدول غير قادرة على تحقيق أهدافها لإعادة ملء مخزون الغاز الطبيعي قبل فترة الطلب في فصل الشتاء. تواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إمكانية تقنين الغاز في الصناعة للحفاظ على دفء مواطنيها خلال أشهر الشتاء.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث بشركة نيسان للأوراق المالية، إن “ارتفاع أسعار الغاز، الناجم عن ضغط الغاز الروسي، قد يؤدي إلى تحول إضافي إلى النفط الخام من الغاز ودعم أسعار النفط”.

وتعطلت إمدادات النفط الخام والنفط والغاز في أوروبا بسبب مجموعة من العقوبات الغربية وخلافات الدفع مع روسيا منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير، والذي تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا: “تظل روسيا الورقة الأساسية في مجال الطاقة، وتدعم الأسعار، وهو وضع من غير المرجح أن يتغير في أي وقت قريب”.