أسعار النفط تهبط الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 73.38 دولار

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع تراجع الأسعار الأمريكية إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، بينما لا تزال المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك مثل الولايات المتحدة، تؤثر على الأسعار، بحسب موقع ماركتووتش.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا فقط في نوفمبر، حيث أشار المحللون إلى أن البيانات من غير المرجح أن تؤدي إلى تخفيضات “وشيكة” في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 07.41 مساءا بتوقيت جرينتش، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر يناير بنسبة 3.63% إلى 68.72 دولار.

وانخفض خام برنت لشهر فبراير بنسبة 3.49 %، إلى 73.38 دولار.

فقدت العقود الآجلة للنفط المزيد من قوتها بعد صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر.

ارتفعت تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة بنسبة ضئيلة بلغت 0.1% في نوفمبر بفضل انخفاض أسعار النفط. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم توقعوا قراءة ثابتة ثانية على التوالي في مؤشر أسعار المستهلكين.

إذا تم استبعاد المواد الغذائية والغاز جانبا، فإن ما يسمى بأسعار المستهلك الأساسية ارتفعت بنسبة 0.3٪ في الشهر الماضي لتتوافق مع توقعات وول ستريت.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي تبدو ناجحة

وقال جيسون شينكر إنه على الرغم من أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي تبدو ناجحة، إلا أن التضخم ليس قريبًا من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة برستيج إيكونوميكس. “من المرجح أن تتضاءل الآمال بشأن التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي” بسبب تقرير التضخم.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

استقرت أسعار النفط على ارتفاع طفيف يوم الاثنين بعد سلسلة خسائر استمرت سبعة أسابيع كانت الأسوأ بالنسبة للخام المتداول في الولايات المتحدة منذ عام 2018.

قال فريق الطاقة في كانساس سيتي لدى شركة ستونإكس، بقيادة أليكس هودز، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن المخاوف الجديدة بشأن فائض العرض وتباطؤ الطلب طغت على الصراع المستمر في الشرق الأوسط.