أسعار النفط تهبط الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 77.22 دولار

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، إذ هبط خام غرب تكساس الوسيط لشهر يناير يوم الثلاثاء بنسبة 0.93 % إلى 72.36 دولار.

وبحلول الساعة 90:22 هبط خام برنت بنسبة 1.04 % إلى 77.22 دولار.

تخلت أسعار النفط الخام والبنزين يوم الثلاثاء عن مكاسبها المبكرة وتحركت نحو الانخفاض، مع انخفاض النفط الخام إلى أدنى مستوى له خلال 3 أسابيع.

أداء خام برنت

وتؤثر صادرات الخام الأمريكية المتزايدة على أسعار النفط. كما أن ارتفاع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع ونصف كان بمثابة انخفاض بالنسبة للنفط الخام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراء الذي اتخذته المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء بخفض أسعار بيع النفط الخام الرسمية للعملاء الآسيويين لتسليم شهر يناير كان له تأثير سلبي على النفط الخام.

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء في البداية بعد أن قال نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك إن أوبك + قد تتخذ المزيد من الإجراءات إذا فشلت تخفيضات الإنتاج الأسبوع الماضي في تحقيق التوازن في سوق النفط.

تخلت أسعار النفط الخام عن تقدم مبكر يوم الثلاثاء وتحركت هبوطيًا وسط علامات على زيادة صادرات الخام الأمريكية بعد أن توقعت شركتا تتبع السفن Kpler و Vortexa أن صادرات الخام الأمريكية للأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر قد تصل إلى مستوى قياسي يبلغ 5.7 مليون برميل يوميًا.