أسعار النفط تهبط الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 87.97 دولار

تراجعت أسعار النفط ، الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي بعدما رسمت سلسلة من البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو وبريطانيا صورة لاتجاه هبوطي قد تؤثر على الطلب على النفط.

أسعار النفط

بحلول الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.68 دولار، بما يعادل 2.07%، إلى 87.97 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.86 دولار، أو 2.18 بالمئة، إلى 83.63 دولار للبرميل.

أداء خام برنت

وأظهرت بيانات أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو اتخذ منعطفا مفاجئا نحو الأسوأ هذا الشهر، مما يشير إلى أن التكتل قد ينزلق إلى الركود.

وأشارت بيانات ألمانية إلى أن البلاد ستشهد موجة من الركود، في حين أعلنت شركات بريطانية عن انخفاض آخر في النشاط هذا الشهر، مما يؤكد خطر التعرض لركود قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين مع تكثيف الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم، لاحتواء تداعيات التصعيد في غزة.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بينما تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.