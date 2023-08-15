أسعار النفط تهبط الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 84.49 دولار

تراجعت أسعار النفط ، الثلاثاء، بضغط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، تزامنت مع مخاوف من أن خفض الصين بصورة غير متوقعة لأسعار الفائدة الرئيسية، لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد.

وساهمت قرارات لخفض الإنتاج من السعودية وروسيا في إطار أوبك+، في دفع الأسعار للارتفاع على مدى الأسابيع السبعة المنصرمة.

تراجع أسعار النفط

وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة في الصين، الثلاثاء، أن الاقتصاد تباطأ أكثر الشهر الماضي، مما زاد من الضغط على نمو هش أصلا، ودفع السلطات لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وثمة مخاوف من أن تواجه الصين صعوبة في تحقيق معدل النمو المستهدف عند خمسة بالمئة هذا العام دون المزيد من اجراءات التحفيز المالي.

وخفض بنك باركليز اليوم توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالصين في 2023 إلى 4.5 بالمئة، وعزا ذلك لتدهور أسرع من المتوقع في سوق الإسكان.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام حوالي 2.1 مليون برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية بشأن المخزونات الأميركية الأربعاء.

تحركات الأسواق

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 1.96 بالمئة إلى 84.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:29 مساءا بتوقيت جرينتش.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.33 بالمئة إلى 80.56 دولار للبرميل.