أسعار النفط تهبط الثلاثاء برغم قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط

على الرغم من تخفيض أوبك+ إنتاجها من النفط بنحو 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر إلا أن أسعار النفط هبطت في تمام الساعة 4:02 بتوقيت EDT من تعاملات اليوم الثلاثاء فى الأسواق.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر لتصل إلى مستوى 92.60 دولار للبرميل.

بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر انخفاضًا لتصل إلى مستوى 86.68 دولار للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء في مقدمتهم روسيا، ويطلق عليهم “أوبك+”، اتفقوا على التراجع عن زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميًا في سبتمبر للحد من تراجع أسعار الخام فى الأسواق العالمية.