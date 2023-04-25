أسعار النفط تهبط الثلاثاء بأكثر من 2%.. خام برنت يصل إلى 80.70 دولار

تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% اليوم الثلاثاء 25 أبريل (2023) بعد جلستين من المكاسب بحلول الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

يأتي ذلك مع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي، وهو ما تفوق على تفاؤل المستثمرين بشأن الطلب في الصين وتوقعات انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

كانت أسعار النفط الخام قد استهلت التعاملات الصباحية على ارتفاع مدعومة بتفاؤل المستثمرين بأن السفر في عطلة في الصين سيعزز الطلب على الوقود، مع توقعات تظهر أن مخزونات النفط الأميركية سجلت انخفاضًا.

سعر خام برنت

بحلول الساعة 08:07 مساءا بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم يونيو 2023- بنسبة 2.45%، إلى 80.70 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم يونيو 2023- بنسبة 2.21%، مسجلة 77.09 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين 24 أبريل، على ارتفاع بأكثر من 1%، مع انخفاض الدولار الأميركي والتفاؤل بشأن الطلب في الصين.

تحليل سعر النفط

ارتفع الدولار الأمريكي مع تعمق المخاوف بشأن أرباح الشركات وتوقعات الاقتصاد العالمي، وهو ما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لمالكي العملات الآخرين ويميل إلى عكس الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين.

وقال المحلل من بي في ام للسمسرة النفطية، ستيفن برينوك: “تعافي الدولار يلقي بثقله على المعنويات.. أظن أن الإصدارات الكلية القادمة المتعلقة بأسعار المنازل الأميركية وثقة المستهلك تبقي المشترين على الهامش أيضًا”.

من جانبه، قال محلل السلع الإستراتيجية بساكسو بنك، أولي هانسن: “المستوى العام للرغبة في المخاطرة قد تدهور بشكل متزايد مرة أخرى اليوم مع الخسائر التي شوهدت في معظم أسواق السلع”.

الطلب على النفط

تلقت أسعار النفط الخام الدعم مع تفاؤل بأن السفر خلال موسم العطلات في الصين سيزيد الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير الحجوزات في الصين للرحلات الخارجية خلال عطلة عيد العمال المقبلة إلى التعافي المستمر في السفر إلى الدول الآسيوية.

ومع ذلك، ما تزال الأرقام بعيدة عن مستويات ما قبل كورونا، مع ارتفاع أسعار الرحلات الجوية الطويلة وعدم توافر رحلات كافية.

وقال المحلل في سي إم سي ماركيتس، ليون لي: “أعرب المستثمرون عن تفاؤلهم بأن السفر في العطلات الصينية سيعزّز الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم”.

وأضاف: “أدت التوقعات بحدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول إلى تراجع مؤشر الدولار الأميركي أمس، ما دعّم مكاسب أسعار النفط الخام”.

ويمكن أن يساعد ضعف الدولار الأميركي الطلب العالمي على النفط بجعله رخيصًا لحاملي العملات الأجنبية في البلدان الأخرى.