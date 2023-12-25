أسعار النفط تهبط الإثنين.. خام برنت يصل إلى 78.80 دولار

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الاثنين خلال تداولات ضعيفة لعيد الميلاد وسط تساؤلات حول الوحدة بين منتجي أوبك + والمخاوف بشأن طرق التجارة في البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتمردة.

أسعار النفط الاثنين

وجرى تداول خام برنت القياسي عند 78.80 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 0.45 في المائة عن سعر الإغلاق البالغ 79.16 دولارا للبرميل في جلسة التداول السابقة يوم الجمعة.

وجرى تداول خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط في الوقت نفسه عند 73.49 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.54 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة عند 73.89 دولارًا للبرميل.

معظم الأسواق العالمية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.

وفي الأسبوع الماضي، كسب كلا الخامين أكثر من ثلاثة دولارات في المتوسط، مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط واختناقات النقل في البحر الأحمر مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وردا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، أعلنت منظمة الحوثيين أنها ستستهدف أي سفينة ترفع العلم الإسرائيلي.

ويعد البحر الأحمر أحد أهم الطرق التجارية في العالم، حيث يمر ما يقرب من 12 في المائة من التجارة العالمية عبر قناة السويس.

قامت العديد من الشركات العالمية، بما في ذلك شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC) المملوكة لإيطاليا وسويسرا، والشاحنة الدنماركية ميرسك، والشاحنة الألمانية هاباج لويد، والشاحنة CMA CGM ومقرها فرنسا، بتعليق جميع رحلاتها البحرية في البحر الأحمر بعد تعرض الأمن للخطر.

بعد إعلان شركة الطاقة البريطانية BP أنها ستوقف جميع حركة الناقلات في البحر الأحمر، أثيرت مخاوف من أن عمليات التسليم البحرية، والتي أثرت في الغالب حتى الآن على نقل البضائع، يمكن أن تتوسع لتشمل شحنات الطاقة.

ويقول الخبراء إن عدم قدرة قناة السويس على العمل لفترة طويلة قد يشكل تهديدات اقتصادية لدول المنطقة مثل مصر، التي يعاني اقتصادها من الهشاشة بالفعل.