أسعار النفط تهبط الإثنين.. خام برنت يصل إلى 78.18 دولار

انخفضت أسعار النفط الاثنين على الرغم من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، إذ صعدت إسرائيل القتال مع حماس وهاجم المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران السفن التجارية في البحر الأحمر، بحسب موقع بارونز.

وبحلول الساعة، 06:42 مساء بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت، المؤشر الدولي، بنسبة 0.7٪، ليصل إلى 78.18 دولارًا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.19٪ إلى 73.23 دولارًا. انخفض كلا العقدين الآجلين المستمرين بنحو 9٪ هذا العام.

تراجع أسعار النفط

كان النفط بمثابة المقياس لقياس تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على الأسواق. وإذا انتشر العنف، خاصة إلى البلدان المجاورة، فإن ذلك يشير إلى انقطاع إمدادات النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين أنه ضرب حوالي 200 هدف إرهابي تابع لحماس داخل مدرسة في غزة.

وبين عشية وضحاها، هاجم المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر، وفقا لبوليتيكو. وحذرت الولايات المتحدة من أنها تدرس “جميع الاستجابات المناسبة”.

ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين حيث طغت حالة عدم اليقين بشأن تخفيضات العرض على هذه الأخبار. وقال جيم ريد الاستراتيجي لدى دويتشه بنك إن منظمة البلدان المصدرة للبترول أو أوبك+ قررت تعميق التخفيضات الأسبوع الماضي، لكن الأسواق لا تزال متشككة بشأن الالتزام بالتخفيضات الطوعية الجديدة.