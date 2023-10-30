أسعار النفط تهبط الإثنين.. خام برنت يصل إلى 87.92 دولار

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، الإثنين، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات اتساع نطاق الصراع الدائر فى الشرق الأوسط، وترقب الأسواق للاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى مطلع نوفمبر لاتخاذ قراره بشأن الفائدة.

وفي تمام الساعة 06.46 مساءا بتوقيت جرينتش، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسى تسليم ديسمبر بنسبة 2.83% أو 2.56 دولار إلى 87.92 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكى تسليم ديسمبر بنسبة 3.40% إلى 82.69 دولار للبرميل.

أسعار النفط الأثنين

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشرى مديرى المشتريات الصناعى ونظيره الخدمى فى الصين غدا الثلاثاء، لبيان مستقبل طلب ثانى أكبر اقتصاد على مستوى العالم على النفط، فضلا عن بيانات الوظائف غير الزراعية فى الولايات المتحدة الجمعة المقبلة.

وصعد الخامان 3% يوم الجمعة الماضى، عند الإغلاق بعدما كثف الاحتلال الإسرائيلى عملياتها البرية فى غزة، الأمر الذى يعزز مخاوف من اتساع نطاق الصراع فى منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمى.

كما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية فى المركزى الأمريكى غدا الأربعاء، وبيانات الوظائف الأمريكية ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة «أبل»، لترقب مؤشرات على أى تباطؤ اقتصادى قد يؤثر على الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقى المركزى الأمريكى على سعر الفائدة دون تغيير.