أسعار النفط تهبط الإثنين.. خام برنت يصل إلى 90.77 دولار

تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مع جني المستثمرين للأرباح في ظل مكاسب الدولار، واستمرار تقييم آفاق الطلب والعرض على الخام في الأسواق.

أسعار النفط الأثنين

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.58% إلى 90.77 دولار للبرميل، في تمام الساعة 05:29 مساء بتوقيت جرينتش، كما انخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر 1.85% إلى 89.16 دولار للبرميل.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين للعام المقبل من 4.8% إلى 4.4% نظرًا لعوامل هيكلية طويلة الأجل وارتفاع مستويات الديون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وضعف قطاع العقارات، لكنه أبقى على تقديرات نمو العام الحالي دون تغيير عند 5.1%.