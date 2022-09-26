أسعار النفط تهبط الإثنين بضغط من قوة الدولار وعقوبات جديدة على روسيا

هبطت أسعار النفط مسجلة أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في تعاملات متقلبة، اليوم الاثنين، بضغط من قوة الدولار ومع ترقب الأسواق لتفاصيل عقوبات جديدة على روسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية نوفمبر في تمام الساعة 3.09 بتوقيت الساحل الأمريكي الشرقي إلى 85.06 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 84.51 دولار، وهو الأدنى منذ 14 يناير .

أسعار النفط الإثنين

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر إلى 76.78 دولار في أقل مستوى منذ السادس من يناير .

وارتفعت عقود الخامين في وقت سابق من الجلسة بعد أن تراجعت بنحو خمسة في المئة يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى في 20 عاما اليوم الاثنين. وعادة ما يؤدي الدولار القوي إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار.

كما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في إلحاق ضرر بسوق النفط، إذ من المقرر أن يبدأ سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في ديسمبر إضافة إلى خطة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لأسعار الخام الروسي مما قد يؤدي لشح الإمدادات.

كما أثارت زيادة بنوك مركزية في دول عديدة مستهلكة للنفط أسعار الفائدة مخاوف متعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي قد يقلص الطلب على النفط.

ويتحول التركيز الآن صوب القرارات التي سيتخذها تحالف أوبك+ في اجتماع في الخامس من أكتوبر بعد أن اتفق في الاجتماع السابق على خفض الإنتاج بكمية قليلة.

لكن أوبك+ تنتج بالفعل أقل من المستهدف بكثير بما يعني أن أي خفض إضافي لن يكون له تأثير كبير على الإمدادات.