أسعار النفط تهبط الإثنين إلى ما دون الـ 90 دولار

سقطت أسعار الخام الأمريكي نايمكس مرة أخرى دون مستويات الـ 90 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد حالة من التعافي أمس الإثنين وورود أنباء قوية عن ارتفاع واردات الصين من النفط، مما يمهد لمزيد من التقلبات العنيفة في الأسعار في ظل بيانات مفاجأة ومفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وجاءت تراجعات اليوم بعدما قدم الاتحاد الأوروبي مساء أمس الإثنين نصًا نهائيًا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وفي انتظار موافقات من واشنطن وطهران، وهو ما يمهد لضخ ملايين من براميل النفط التي تعمل على تهدئة مخاوف الطلب في الأسواق.

وفي المقابل كشفت بيانات “بيكر أند هيوز” ارتفاع منصات التنقيب عن النفط، بينما تترقب الأسواق بيانات معهد البترول اليوم تقرير أوبك، ووكالة الطاقة الدولية يوم الخميس المقبل.

الأسعار الآن



ونزلت أسعار الخام الأمريكي الخفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 1.5% أو ما يعادل 1.4 دولار في البرميل إلى مستويات دون الـ 90 دولار بعد الإغلاق أعلى مستويات 91 دولار أمس الإثنين.

وفي المقابل تراجع الخام القياسي برنت في تعاملات، اليوم الثلاثاء، في حدود 1.5% أو ما يعادل 1.4 دولار في البرميل، نزولا إلى مستويات قرب الـ 95 دولار مقابل 97 دولار بنهاية تعاملات أمس.

وارتفع خام برنت القياسي بنحو 1.8% أو ما يعادل 1.73 دولار مسجلًا 96.65 دولار للبرميل، بينما زاد خام نايمكس الأمريكي خلال تعاملات أمس في حدود 2%.

اتجاهات السوق

قال فيفيك دار المحلل لدى كومنولث بنك في حين أن التفاصيل حول توقيت استئناف صادرات النفط الإيرانية تظل غير مؤكدة حتى إذا تم إحياء الاتفاق، إلا أن هناك بالتأكيد مجالا لزيادة صادرات النفط بسرعة نسبيًا.

قال محللو مجموعة جولدمان ساكس بما في ذلك داميان كورفالين إن النفط ينخفض ولكن ليس في الخارج، حيث خفض البنك توقعات الأسعار على المدى القريب.

وقال بنك جولدمان ساكس ما زلنا نتوقع أن تظل سوق النفط في عجز غير مستدام بالأسعار الحالية، مع ارتفاع الأسعار قليلاً عن أدنى مستوى لها في ستة أشهر.

بيانات مهمة

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم توقعاتها قصيرة المدى لسوق الطاقة، على أن تصدر أوبك ووكالة الطاقة الدولية تقاريرهما الخميس.

وأظهرت بيانات شركة “بيكر هيوز” ارتفاع عدد المنصات على مستوى العالم أجمع بمقدار 69 منصة إلى 1775 منصات في يوليو، من 1706 منصة خلال يونيو.

وارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- بمقدار 9 منصات إلى 833 منصة على أساس شهري خلال يوليو.

وزادت منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار 6 منصات إلى 309 منصات خلال يوليو على أساس شهري، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فزاد العدد بمقدار 46 منصة

كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 2% أو 1.75 دولار ليسجل 90.76 دولار للبرميل.