أسعار النفط تهبط الأربعاء عند التسوية.. خام برنت يصل إلى 83.12 دولار

انخفضت أسعار النفط عند التسوية الأربعاء في ظل ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، إذ هبط خام برنت إلى 83.12 دولار، وذلك برغم صدور بيانات كشفت عن انخفاض ملحوظ في المخزونات الأمريكية من الخام بما فاق التوقعات.
تراجع خام برنت
أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل إلى 466 مليون برميل، أي أكثر بأربعة أمثال من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز حيث توقعوا تراجعها 1.1 مليون برميل.
وقالت الوكالة الحكومية إن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد 259 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية إلى 91% من إجمالي سعتها.
وأضافت أن مخزونات البنزين الأميركية صعدت 1.3 مليون برميل إلى 223.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 1.6 مليون برميل. وأظهرت بيانات الإدارة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 400 ألف برميل إلى 112.1 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 900 ألف برميل.
كما أشارت أيضاً إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 1.74 مليون برميل يوميا.
صعود مؤشر الدولار
ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 101.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.2 نقطة وأقل مستوى عند 101.6 نقطة.
ويمكن أن يضر ارتفاع الدولار بالطلب العالمي على النفط، إذ يجعله أكثر تكلفة في بلدان أخرى.
كما أصيب المستثمرون بحالة من الإحباط بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا والبيانات الاقتصادية المتقلبة من الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.65 دولار بما يعادل 2% لتبلغ عند التسوية 83.12 دولار للبرميل.
وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.1% أو بنحو 1.70 دولار وأغلقت عند 79.16 دولار للبرميل.