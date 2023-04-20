أسعار النفط تهبط الأربعاء عند التسوية.. خام برنت يصل إلى 83.12 دولار

انخفضت أسعار النفط عند التسوية الأربعاء في ظل ارتفاع الدولار مقابل ‏أغلب العملات الرئيسية، إذ هبط خام برنت إلى 83.12 دولار، وذلك برغم صدور بيانات كشفت عن انخفاض ملحوظ في ‏المخزونات الأمريكية من الخام بما فاق التوقعات.‏

تراجع خام برنت

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في ‏الأسبوع المنتهي في 14 أبريل إلى 466 مليون برميل، أي أكثر بأربعة ‏أمثال من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز حيث توقعوا تراجعها 1.1 ‏مليون برميل.‏



وقالت الوكالة الحكومية إن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد 259 ألف برميل ‏يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية إلى 91% من إجمالي ‏سعتها.‏



وأضافت أن مخزونات البنزين الأميركية صعدت 1.3 مليون برميل إلى 223.5 ‏مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 1.6 مليون برميل. وأظهرت ‏بيانات الإدارة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ‏بواقع 400 ألف برميل إلى 112.1 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض ‏‏900 ألف برميل.‏



كما أشارت أيضاً إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 1.74 ‏مليون برميل يوميا.‏



صعود مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى ‏‏101.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.2 نقطة وأقل مستوى عند 101.6 ‏نقطة.‏

ويمكن أن يضر ارتفاع الدولار بالطلب العالمي على النفط، إذ يجعله أكثر تكلفة في ‏بلدان أخرى.‏

كما أصيب المستثمرون بحالة من الإحباط بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم ‏في أوروبا والبيانات الاقتصادية المتقلبة من الصين أكبر مستورد للنفط الخام في ‏العالم.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.65 دولار بما يعادل ‏‏2% لتبلغ عند التسوية 83.12 دولار للبرميل.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ‏مايو بنسبة 2.1% أو بنحو 1.70 دولار وأغلقت عند 79.16 دولار للبرميل.‏