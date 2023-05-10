أسعار النفط تهبط الأربعاء .. خام برنت يصل إلى 76.30 دولار

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، منهية موجة صعود استمرت ثلاثة أيام بعد أن أثارت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية مخاوف من ضعف الطلب، وأشارت بيانات التضخم إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية عند مستوى مرتفع.

وانخفض خام برنت تسليم يونيو 1.14 دولار، أو 1.47 بالمئة، إلى 76.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:22 مساءا بتوقيت جرينتش.

تراجع خام غرب تكساس تسليم يونيو 1.27 دولار، أو 1.72 بالمئة، إلى 72.44 دولار.

سعر خام برنت

وفي إشارة محتملة على ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو فيما ارتفعت مخزونات البنزين 399 ألف برميل، حسبما بيانات معهد البترول الأمريكي الثلاثاء.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة عن مخزونات النفط اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات نشرت الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في أبريل وهو ما يثير احتمال أن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة في الوقت الحالي.

رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون وليامز، كان قد قال في وقت سابق، إن التضخم لا يزال مرتفعا أكثر من اللازم، وإن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وتنتظر السوق أيضا التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، المقرر صدوره الخميس، للحصول على مؤشرات على ما إذا كانت المنظمة وحلفاؤها بحاجة لخفض الإنتاج مجددا لتعزيز الأسعار.

وقررت مجموعة أوبك+، الشهر الماضي خفض طوعيا للإنتاج بـ 1.16 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو حتى نهاية العام، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها بشأن سياسة الإنتاج في الرابع من يونيو.

وكانت الأسواق تراقب أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكبار المشرعين الجمهوريين، بشأن رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار، خوفا من تعثر غير مسبوق في السداد إذا لم يتصرف الكونجرس في غضون ثلاثة أسابيع.