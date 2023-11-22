أسعار النفط تهبط الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 81.79 دولار

تراجعت أسعار النفط خسائرها الأربعاء 22 نوفمبر (2023)، بعد هبوطها بما يتجاوز 4% خلال الجلسة، تزامنًا مع إعلان تأجيل تحالف أوبك+ اجتماعه الذي كان مقررًا يوم الأحد المقبل.

وأعلنت منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” اليوم الأربعاء، تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك+ لمدة 3 أيام، دون إعلان أيّ أسباب، مما أثار تساؤلات بشأن المسار المستقبلي لتخفيضات إنتاج الخام.

كانت أسعار النفط قد شهدت تعاملات متقلبة في نهاية جلسة أمس الثلاثاء، مع صعود خام برنت وتراجع خام تكساس الوسيط.

أسعار النفط اليوم

وبحلول السعة 07:59 مساءا بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم يناير 2024، بنسبة 0.87%، لتصل إلى 81.79 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفضت 4% خلال الجلسة.

في الوقت نفسه، أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم يناير 2024، الجلسة على انخفاض بنسبة 1.18%، لتصل إلى 78.85 دولارًا للبرميل، بعد أن هبطت خلالها بما يتجاوز 4%.

وانخفض الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) لـ4 أسابيع متتالية، وتراجعت أسعار النفط أكثر الأسبوع الماضي، بفعل المخاوف المتزايدة بشأن توقعات الطلب.

قالت أوبك، إن أوبك+ أرجأت اجتماعها الوزاري إلى 30 نوفمبر بدلًا من 26 نوفمبر، كما كان مقررًا في السابق، دون إبداء سبب للتأجيل.

تعميق التخفيضات

وتوقّع المحللون قبل التأخير أن يقوم أوبك+ على الأرجح بتمديد، أو حتى تعميق، تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

صعد الخامان القياسيان يوم الإثنين الماضي (20 نوفمبر) نحو2%، بعد تردد أنباء عن دراسة أوبك+ تخفيضات إضافية بإمدادات النفط في اجتماعه المقبل يوم 26 نوفمبر.

ومن المرجّح أن يقوم أوبك+ بتمديد، أو حتى تعميق، تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل، وفق توقعات العديد من المحللين.

قال محللو إيه إن زد (ANZ): “بينما يشير إجماع السوق إلى أن السعودية وروسيا ستمددان التخفيضات الطوعية حتى عام 2024، فإن أيّ تخفيضات أخرى من قبل الأعضاء الآخرين ستحمل مفتاح الأسعار المستقبلية”، بحسب ما ذكرت رويترز.

ويرى مدير قسم أسواق النفط والصناعة التابع لوكالة الطاقة الدولية أنه حتى لو قامت دول أوبك+ بتمديد تخفيضاتها إلى العام المقبل، فإن سوق النفط العالمية ستشهد فائضًا طفيفًا في العرض في عام 2024.

وأظهر التقرير الأسبوعي، الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.7 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر 2023، ليصل الإجمالي إلى 448.1 مليون برميل.