أسعار النفط تهبط الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 84.86 دولار

هبطت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء، عقب الإعلان عن نتائج الاجتماعات الرئيسية للبنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين تراقب السوق عن كثب، آخر تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي..

وبحلول الساعة 06:20 مساءا بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 2024 بنسبة 0.19% إلى 84.86 دولار للبرميل، بعد انخفاضه أكثر من 1% يوم الثلاثاء.

أسعار النفط الأربعاء

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.47%، ليرتفع إلى 80.64 دولار للبرميل، بعد أن خسر نحو 1.6% في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في ، إنه لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، ويبدو أن ذلك يعوض بعض مستويات الإنتاج القياسية القادمة من الولايات المتحدة.

مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة

وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، لتسجل 1.3 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات الوقود بنحو 360 ألف برميل، وفقاً لأرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 2.5 مليون برميل.