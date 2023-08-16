أسعار النفط تهبط الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 83.74 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث كان المستثمرون تثيرهم المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني المحاصر مقابل توقعات تقلص المعروض في الولايات المتحدة.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.36%، بما يعادل 1.16 دولار، إلى 83.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:23 مساءا بتوقيت جرينتش.

أسعار النفط

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.49 %، بما يعادل 1.21 دولار، إلى 79.78 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وهبط الخامان القياسيان أكثر من 1٪ في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لهما منذ 8 أغسطس.

ولا يزال ركود الاقتصاد الصيني في بؤرة الاهتمام ، بعد أن فشلت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وأرقام الاستثمار في مطابقة التوقعات ، مما أثار القلق بشأن تباطؤ أعمق وأطول أمداً.

أثارت أرقام النشاط في يوليو مخاوف من أن الصين قد تكافح لتحقيق هدفها للنمو بنحو 5٪ لهذا العام دون المزيد من الحوافز المالية ، ودعوات السلطات إلى اتخاذ خطوات حاسمة.