أسعار النفط تهبط الأربعاء بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها اليوم الأربعاء وانخفض خام برنت لأقل من 90 دولارا للبرميل في تمام الساعة 4.17 بتوقيت الساحل الأمريكي الشرقي، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وقرر الفيدرالي الأمريكي اليوم، رفع أسعار الفائدة 0.75% وهي الزيادة الخامسة هذا العام، في مساعيه لكبح التضخم المرتفع.

وبعد إعلان القرار، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 89.95 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم نوفمبر إلى 83.07 دولارا للبرميل، وفقا لبلومبرج.

كان سعر النفط ارتفع في وقت سابق اليوم، وتخطى 92.9 دولار للبرميل مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العامة للجيش، ما اعتبره السوق إشارة على تصعيد الحرب في أوكرانيا وسط مخاوف من التأثير على الإمدادات.