أسعار النفط تهبط الأثنين وسط تراجع خام برنت بنسبة 2.75%

تراجعت أسعار النفط ، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، بينما بدد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين الآمال في إعادة فتح سريع لاقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 2.64 دولار أو 2.75٪ إلى 93.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 1:22 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعد أن ارتفعت 1.1٪ يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2.91 دولارا أو 3.27٪ إلى 86.15 دولار بعد أن صعدت 2.9٪ يوم الجمعة.

تعود مكاسب أسعار السلع الأساسية يوم الجمعة، لتعديل لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، حيث تم تقصير مدة الحجر الصحي للمخالطين عن قرب للحالات المصابة والمسافرين الوافدين.

لكن الإصابات بكوفيد-19 ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أبلغت بكين ومدن كبيرة أخرى اليوم الاثنين عن تسجيل إصابات قياسية.

في غضون ذلك، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام والعام المقبل، مستشهدة بالرياح الاقتصادية المعاكسة.

كانت قوة الدولار مؤثرة أيضاً على النفط، بعد تعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي قال يوم الأحد إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، لكن لا ينبغي أن يُنظر إلى ذلك على أنه تخفيف في التزامه بخفض التضخم.