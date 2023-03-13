أسعار النفط تهبط الأثنين.. خام برنت يصل إلى 80.25 دولار  

تراجعت أسعار النفط ، الاثنين، إذ أثار انهيار بنك سيلكون فالي مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن الآمال في انتعاش الطلب الصيني وتراجع الدولار قدم بعض الدعم.

وأضافت أزمة انهيار سيلكون فالي مزيدا من الاضطرابات في أسواق الطاقة، كما عززت المخاوف من مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة على خلفية هذه التطورات.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 2:38 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 2.53 دولار، أو 3.06 بالمئة، إلى 80.25 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل 2.34 دولار أو 3.05بالمئة إلى 74.34 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ أوائل يناير بينما لامس خام غرب تكساس الوسيط أسعارا لم يشهدها منذ أوائل ديسمبر.

أدت المخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيلكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأميركية بداية الأسبوع، في الوقت الذي أغلقت فيه الجهات التنظيمية الحكومية بنك سيجنتشر ومقره نيويورك أمس الأحد.

وتراجع قطاع البنوك على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.7 بالمئة بعد أن خسر 3.8 بالمئة يوم الجمعة. وبدأت السلطات الأميركية إجراءات طارئة أمس الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

وكانت معنويات السوق هشة فعلا إذ زادت المخاوف من توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حسبما قال محللون في (إيه.إن.زد بنك) في مذكرة صباح اليوم الاثنين.

وتراجع الدولار في الأيام القليلة الماضية مما يجعل النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار الخام.