أسعار النفط تهبط الأثنين .. خام برنت يصل إلى 90.07 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين مع بدء وصول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة في مطلع الأسبوع، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 90.07 دولارا للبرميل لتنخفض بنحو 2.09% بالمقارنة مع 91.4 دولار في بداية التعاملات.

وبحلول الساعة 05.46 مساءا بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.58%، بما يعادل 2.27 دولار، ليجري تداولها عند 86.81 دولار للبرميل.

أسعار النفط الأثنين

وفي الأسبوع الماضي ارتفعت العقود بأكثر من 1% في ثاني قفزة أسبوعية لها على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات إذا تطورت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.

ولتخفيف الضغط على الإمدادات الشحيحة بالفعل بسبب خفض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها ومنهم روسيا، علقت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا العضو بأوبك بعد توصل الحكومة الفنزويلية إلى اتفاق مع المعارضة.