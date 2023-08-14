أسعار النفط تهبط الأثنين.. خام برنت يصل إلى 86.21 دولار

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد ارتفاع ملحوظ سجلته الأسبوع الماضي، وجاء التراجع في ظل ارتفاع الدولار، الأمر الذي يزيد التكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 05:46 مساءا بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.81%، بما يعادل 87 سنتا، إلى 82.62 دولار للبرميل.

أسعار النفط

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.69%، بما يعادل 60 سنتا، إلى 86.21 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرج”.

وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.12% إلى 102.9660 نقطة.