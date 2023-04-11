أسعار النفط تهبط الأثنين.. خام برنت يصل إلى 84.29 دولار

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين بعد تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي لقلق المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على النفط، مما أوجد حالة من التوازن بشأن احتمال انتعاش السوق بعد قرار منتجي أوبك+ خفض الإنتاج.

أسعار النفط الأثنين

وارتفع الدولار بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأميركية إلى شح في سوق العمل، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وانخفض خام برنت بنحو 83 سنتات، بما يعادل 0.98 بالمئة إلى 84.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:20 مساءا بتوقيت جرينتش.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96 سنتا أو 1.19 بالمئة إلى 79.74 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بأكثر من ستة بالمئة بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو.