أسعار النفط تهبط أسفل 70 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوى في 5 أشهر

تراجعت أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون 70 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوى في أكثر من 5 أشهر وسط علامات على وجود فائض في الإمدادات.

وحسب بلومبرج تراجع سعر النفط الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) بنحو 4% إلى 69.39 دولار للبرميل.

وهذا هو أدنى سعر للخام الأمريكي منذ 29 يونيو.

كما نزل سعر خام برنت (مزيج القياس العالمي) بنحو 3.5% إلى 74.41 دولا للبرميل.

ويأتي تراجع النفط رغم البيانات التي أزهرت تقلص المخزونات الأمريكية من البترول، لكن المخاوف من وجود فائض في الإمدادات بالسوق طغت على البيانات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الآن بأكثر من الربع من الذروة التي بلغتها هذا العام في أواخر سبتمبر.

وفرة الإمدادات

وانخفض النفط الخام في الأسابيع الأخيرة وسط علامات على وفرة الإمدادات العالمية، بما في ذلك تقديرات من شركات تتبع السفن بأن صادرات الخام الأمريكية تقترب من مستوى قياسي يبلغ 6 ملايين برميل يوميًا.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها عن تخفيضات أكبر في الإنتاج يوم الخميس الماضي في محاولة لرفع السعر في الأسواق.

لكن هذه الخطوة فشلت في وقف الانخفاض حيث ظل التجار متشككين في أن أعضاء المنظمة سيواصلون تنفيذ القيود.

تراجع المخزونات الأمريكية

وأفاد تقرير للحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء بانخفاض مخزونات النفط الخام في البلاد بمقدار 4.63 مليون برميل.

وفي انعكاس لضعف السوق، خفضت السعودية أسعار البيع الرسمية إلى آسيا بأكبر قدر منذ فبراير.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء إن أوبك+ قد تتخذ المزيد من الإجراءات إذا لم يكن اتفاق الأسبوع الماضي كافيا لتحقيق التوازن في السوق.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إلى الإمارات في مستهل جولة خارجية نادرة من المتوقع أن يتحدث فيها عن النفط مع زعماء المنطقة.