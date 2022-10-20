أسعار النفط تنتعش الخميس وأنباء عن تخفيف محتمل لتدابير الحجر الصحي في الصين

صعدت أسعار النفط العالمية بواقع دولار واحد خلال معاملات اليوم الخميس مع ارتفاع معنويات المستثمرين على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الصين تفكر في خفض مدة الحجر الصحي للوافدين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر بواقع 80 سنتا أو 0.9 % إلى 92.21 دولار للبرميل.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها يوم الخميس 1.29 دولار أو 1.5 % إلى 86.84 دولار للبرميل. وارتفع عقد خام غرب تكساس تسليم ديسمبر 1.4 % أو 1.16 دولار إلى 85.68 دولار للبرميل.

كما التزمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19 هذا العام، مما أثر بشدة على النشاط التجاري والاقتصادي الأمر الذي يقلل الطلب على الوقود.

وذكرت وكالة بلومبرج يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار القادمين إلى سبعة أيام من عشرة أيام.

وقال التقرير إن المسؤولين يستهدفون خفض فترة الحجر الصحي إلى يومين في فندق ثم خمسة أيام في المنزل، لكن لم يتضح بعد كيف ستطبق القيود الجديدة على الأجانب والزوار الآخرين الذين ليس لديهم إقامة في الصين.