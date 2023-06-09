أسعار النفط تقلص خسائرها عند تسوية تعاملات الخميس

قلصت أسعار النفط خسائرها عند تسوية تعاملات الخميس ، بعد نفي البيت الأبيض صحة تقارير إخبارية، ومع تقييم الأسواق لآفاق الطلب.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.3% بما يعادل 99 سنتًا عند 75.96 دولار للبرميل، بعد أن وصلت خلال التداولات عند 73.57 دولار.

كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.7% أو 1.24 دولار، ليسجل 71.29 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال الجلسة 69.03 دولار.

أسعار النفط عند تسوية تعاملات الخميس

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنها “تقارير مضللة”، في إشارة إلى تقارير عن تخفيف العقوبات الأمريكية عن صادرات إيران النفطية مقابل خفض تخصيب اليورانيوم.

وبحسب تقرير سنوي صادر عن شركة “بلومبرج إن إي إف” للأبحاث عن آفاق السيارات الكهربائية، فإن مبيعات السيارات الكهربائية آخذة في الارتفاع، مما يؤدي إلى إزاحة 1.5 مليون برميل يوميًا من استهلاك النفط، أي ما يعادل حوالي 3% من إجمالي الطلب على الوقود عبر الطرق، والذي قد يصل إلى ذروته بحلول عام 2027.

وقالت شركة “بترو لوجيستيكس” إن غينيا الاستوائية، أصغر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، لم تصدر أي نفط خام خلال مايو بسبب انخفاض الإنتاج وعدم وجود مشاريع جديدة لتحل محل الإنتاج المفقود، حسبما نقل موقع “أويل برايس”.

النفط الروسي

وبحسب الموقع، كشف تقرير صادر عن مركز “سي آر إي أيه” للأبحاث، أن دولًا غربية اشترت ما قيمته 42 مليار دولار من الخام الروسي خلال مايو، عن طريق أطراف أخرى مثل الهند، التي عززت مشترياتها من النفط الروسي بشكل كبير خلال الشهر إلى أكثر من 2.15 مليون برميل يوميًا.