أسعار النفط تقفز 4% بعد مفاجأة أوبك + بخفض الإنتاج

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% إثر إعلان أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء على رأسهم روسيا) خفض الإنتاج على نحو مفاجئ.

وحسب بلومبرج، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1٪ متجاوزا 90 دولارًا للبرميل، في حين وصل خام برنت إلى حدود 97 دولارا للبرميل.

ولاحقا تقلصت المكاسب بشكل جزئي، وسجل خام برنت 95.17 دولار بزيادة 2.31% بحلول الساعة 11:53 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 88.79 دولار للبرميل بزيادة 2.21% بحللو الساعة 11:53 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

مفاجأة أوبك +

واليوم، أعلنت أوبك + اعتزامها خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر المقبل.

والخطوة تعكس ارتدادا سريعا عن زيادة في الإنتاج بـ100 ألف برميل تم إقرارها الشهر الماضي وتطبق في سبتمبر الجاري، وهي الزيادة التي نُظر إليها على أنها ناتجة عن ضغوط من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت السعودية بعد الاجتماع إن المجموعة ستظل “استباقية” بعد الاتفاق على أول خفض معروض من أوبك + في أكثر من عام.

وقالت إميلي أشفورد ، المحللة في ستاندرد تشارترد: “لقد أتاح تعديل الشهر الماضي تجاوبا مع مطالب المستهلكين، وهذا التعديل الشهري هو إشارة صغيرة لمخاوف المنتجين.. استمرار التنسيق الشهري يسمح لأوبك + بإجراء تعديلات صغيرة ولكنها تفاعلية وفقا لظروف السوق.”

ويأتي ارتفاع أسعار النفط الخام اليوم في ظل أزمة طاقة متفاقمة في أوروبا وتراجع الثقة في أن الولايات المتحدة وإيران ستوافقان على إحياء اتفاق نووي قد يعيد إمدادات طهران إلى السوق.

وتأتي هذه المتغيرات في مقابل مخاوف متجددة من ضعف النمو في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وفي الأسبوع الماضي ، قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إن تدفق الغاز على طول خط أنابيب رئيسي إلى ألمانيا لن يُستأنف ، بعد أن وافق وزراء مجموعة السبع على مبادرة بقيادة الولايات المتحدة للحد من أسعار النفط الروسي.

وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا أكبر قفزة خلال اليوم منذ مارس ، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوقود القائم على النفط ، لكنه يهدد أيضًا بإغراق المنطقة في ركود عميق.