أسعار النفط تقفز الثلاثاء 3% بعد خفض المركزي الصيني أسعار الفائدة

قفزت أسعار النفط ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء متعافية من خسائر فادحة في الجلسة السابقة بعد أن خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة للإقراض قصير الأجل لأول مرة في 10 أشهر.

ومن المرجح أن يؤدي خفض سعر الفائدة، الذي يهدف إلى دعم التعافي المتعثر من الجائحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للخام، إلى زيادة الطلب على النفط.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.46 دولار أو 3.42 بالمئة إلى 74.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:39 بتوقيت جرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.29 دولار أو 3.41 بالمئة إلى 69.41 دولار للبرميل.

خفض المركزي الصيني أسعار الفائدة

وتراجعت الأسعار يوم الاثنين بنحو أربعة بالمئة لأسباب منها مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال الأسبوع الماضي.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب “السوق تظهر تعافيا منذ أمس”.

تؤثر زيادة الإمدادات العالمية ومخاوف متعلقة بنمو الطلب على السوق قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الذي ينتهي يوم الأربعاء.

ويتوقع معظم المراقبين أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، وخصوصا بعد أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بالكاد في مايو أيار.

وتعزز عمليات رفع الفائدة من قوة الدولار مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس لكبح التضخم.

ومحت المخاوف بشأن نمو الطلب الارتفاع الذي شهدته الأسعار مؤقتا بعد تعهد السعودية بخفض إنتاجها النفطي بمليون برميل إضافية يوميا في يوليو .

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير يذكر للشهر الرابع يوم الثلاثاء، مما زاد بشكل طفيف من توقعات نمو الطلب في الصين.