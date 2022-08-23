أسعار النفط تقفز الثلاثاء مع احتمال هبوط مخزونات الخام الأمريكية

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن طرحت السعودية فكرة تخفيضات في إنتاج تحالف أوبك+ لدعم الأسعار ومع احتمال هبوط في مخزونات الخام الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس، نقلا عن تعليقات أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أوبك+ لديها السبل للتعامل مع التحديات بما يشمل خفض الإنتاج.

صعود أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم اكتوبر في تمام الساعة 3:24 بتوقيت EDT إلى 100 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم اكتوبر إلى 93.67 دولار للبرميل.

ويشهد سوق الطاقة أزمة عالمية، على خلفية العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، وحظر شراء النفط الروسي، ما دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع عالميا نتيجة نقص الإمدادات.