أسعار النفط تقفز الاثنين وخام برنت يصل إلى 76.82 دولار

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بنسبة تخطت 2%، بالتزامن مع اندلاع حريقا بإحدى ناقلات النفط في بحر الصين الجنوبي بالقرب من ماليزيا، حيث حدث الانفجار على سفينة قادرة على حمل حوالي 700 ألف برميل يوميا، والتي قد تتسبب في نقص بالمعروض النفطي بالأسواق.

صعود أسعار النفط

وفي تمام الساعة 05:05 مساء بتوقيت جرينتش، حققت العقود الآجلة لـ خام برنت ارتفاعا بنسبة 2.02%، بما يعادل 1.62 دولار، لتستقر قرب مستوى 76.82 دولارا للبرميل.

وبجانب هذا، صعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي الفورية بنحو 2.30%، بما يعادل 1.64 دولار، إلى 72.98 دولارا للبرميل.

واستمرت أسعار النفط الخام بالصعود قويا على هامش التعاملات هذا الأسبوع، في ظل استمرار تعطل إمدادات النفط الكردستاني لأكثر من شهر، حيث لا يزال هناك تأخير في استئناف تدفق صادرات النفط الكردستاني عبر ميناء جيهان التركي، والتي تقدر بأكثر من 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام، والتي ستؤدي بدورها إلى نقص بالمعروض النفطي بالأسواق، بحال استمرت في التعطل وعدم الاستئناف، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ.