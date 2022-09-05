أسعار النفط تقفز الأثنين مع إقرار خفض إنتاج مجموعة أوبك+

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة مكاسبها مع إقرار مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج 100 ألف برميل في أكتوبر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر إلى 95.74 دولار للبرميل بتوقيت EDT، بعد أن ارتفعت 0.7%، يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 88.82 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعه 0.3%، في الجلسة السابقة. والأسواق الأميركية مغلقة في عطلة عامة اليوم الاثنين.

وتراجعت أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في مارس، بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة وقيود “كوفيد-19” في مناطق من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط..

صعود أسعار النفط

ووافقت أوبك + على خفض إمدادات النفط الرمزية في أكتوبر، سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية بعد أن تسببت الخلفية الاقتصادية المتعثرة في أطول تراجع للأسعار في عامين.

وقال المندوبون إن المجموعة ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً الشهر المقبل، لتعيد الإمدادات إلى مستويات أغسطس، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.

على الرغم من أن الخفض “غير مهم من حيث الحجم، إلا أنه يهدف إلى إرسال إشارة إلى أن أوبك+ عادت إلى وضع مراقبة الأسعار”، وفقاً لما ذكره رئيس أبحاث النفط والغاز الماكرو في Enverus، بيل فارين برايس، والذي يرى أن التحالف يأمل أن تكون هذه الخطوة “كافية لردع أي عمليات بيع على المكشوف”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس الأحد نقلا عن أشخاص مطلعين لم تكشف النقاب عنهم، قولهم إن روسيا لا تدعم خفض إنتاج النفط في الوقت الحالي، ومن المرجح أن تحافظ “أوبك +” على استقرار إنتاجها.