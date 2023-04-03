أسعار النفط تقفز الأثنين بأكثر من 6%.. وخام برنت يصل إلى 84.83 دولار

قفزت أسعار النفط الخام أكثر من 6%، اليوم الإثنين 3 أبريل 2023، بعد إعلان دول من أوبك+ تخفيضات طوعية.

وأعلنت 9 دول من أوبك+، في مقدمتها السعودية وروسيا، تخفيضات طوعية تزيد على 1.65 مليون برميل يوميًا بداية من مايو المقبل، بوصفه إجراءً احترازيًا يهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط.

يضاف الخفض الطوعي إلى تخفيض الإنتاج بمقدار مليوني برميل الذي اتفقت عليه دول أوبك+ في الاجتماع الوزاري الـ33 الذي عُقد في 5 أكتوبر 2022، والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر 2023.

ومن جانبها، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تخفيضات أوبك+ تخاطر بزيادة اضطرابات سوق النفط ورفع الأسعار.

أسعار النفط الخام اليوم

وفي تمام الساعة 07:23 مساءا بتوقت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم يونيو 2023- بنسبة 6.18% مسجلةً 84.83 دولارًا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم مايو 2023- بنسبة 6.25%، مسجلةً 80.40 دولارًا للبرميل، بحسب مؤشرات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 31 مارس ، على ارتفاع بنحو 2%، لكنها سجّلت خسائر شهرية وفصلية.

وحقق خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 5.5%، لكنه سجّل خسائر شهرية وفصلية بنسبة 5% و7.1% على التوالي، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية 9.2%، لكنه سجّل خسائر شهرية وفصلية بنحو 1.8% و5.7% على التوالي.

تحركات أوبك+

أثار قرار عدة دول من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من بينهم روسيا هزة في الأسواق بالإعلان عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج.

وكان من المتوقع أن يحافظ تحالف أوبك+، على قراره السابق بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى ديسمبر في اجتماعها الشهري اليوم الإثنين.

وترفع التعهدات الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميًا، بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي.