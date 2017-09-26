أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى منذ عامين

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن:قفزت أسعار النفط أمس الإثنين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، لكنها تراجعت قليلا في إغلاق اليوم، وفقا لموقع بيزنس انسايدر.واستفاد سعر النفط من التوترات الدولية نتيجة الخلافات بين العراق وتركيا، فضلا عن ارتفاع الطلب من الدول الآسيوية.ووصل خام برنت إلى أعل

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن:



قفزت أسعار النفط أمس الإثنين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، لكنها تراجعت قليلا في إغلاق اليوم، وفقا لموقع بيزنس انسايدر.



واستفاد سعر النفط من التوترات الدولية نتيجة الخلافات بين العراق وتركيا، فضلا عن ارتفاع الطلب من الدول الآسيوية.



ووصل خام برنت إلى أعلى مستوى عند 59.02 دولار للبرميل ليل أمس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015، لكنه أغلق اليوم عند 58.45 دولار، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي مستوى 52.22 دولار للبرميل.



وقال مايك فان دلكن، المحلل لدى مؤسسة “أسيندو ماركتس”، إن استفتاء انفصال كردستان عن العراق كان وراء ارتفاع خام برنت إلى أعلى مستوى منذ 27 شهرا ليلة أمس، إضافة إلى ارتفاع الطلب من الصين.



وقال حسين سيد، كبير محللي السوق الاستراتيجيين لدى ” FXTM”، إن منطقة كردستان تنتج حاليا نحو 650 ألف برميل نفط يوميا، تنقل 85% منها عبر خطوط الأنابيب التركية، وإذا ما قرر الأتراك قطع هذا الخط فسيتسبب ذلك في صدمة بالأسواق المستفيدة.

