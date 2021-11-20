أسعار النفط تغلق منخفضة الجمعة مع عودة المخاوف من إصابات «كورونا»

تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الجمعة وسط عودة المخاوف من إصابات كورونا، إذ تم تسجيل تراجعات على صعيد تعاملات العقود الآجلة لخام برنت وخام تكساس.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.9% لتغلق عند مستويات 78.9 دولار للبرميل.

وهوت العقود الآجلة لخام تكساس بنحو 3.7% لتغلق عند مستويات 76.1 دولار للبرميل.

عودة المخاوف من إصابات كورونا

يعود السبب الرئيسي في تراجع النفط إلى عودة المخاوف في الأسواق مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى قيام النمسا بعمل إغلاق كامل مرة أخرى بداية من الاثنين القادم.

كما تشهد أغلب الدول الأوروبية ارتفاعًا في عدد الإصابات، حيث أعادت هولندا فرض بعض إجراءات الإغلاق العام مطلع الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا في محاولة لإحتواء انتشار المرض، ووصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن الوضع في ألمانيا مأساوي بسبب ارتفاع عدد الحالات.

الأمر الذي آثار مخاوف بشأن انخفاض الطلب على النفط مرة أخرى.

وما زاد من حدة التراجع هو قيام الولايات المتحدة الأميركية بإجراء محادثات مع أكبر الاقتصادات في العالم مثل اليابان والصين والهند هذا الأسبوع، من أجل مناقشة احتمالية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية في خطوة منسقة بهدف تهدئة أسعار النفط والتي تسببت في صعود أسعار أغلب المنتجات.

حيث تشهد الولايات المتحدة الأمريكية مستويات مرتفعة من التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين لأعلى مستوياته في نحو 30 عامًا.

وجاءت تلك المناقشة بعد ناشدت أميركا خلال الأسابيع الماضية منظمة أوبك+ لتجاوز خطة سابقة لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر، لكن أوبك+ رفضت ذلك المقترح.

وذكر متحدث باسم البيت الأبيض اليوم بأنه يجب على أوبك تلبية الطلب الحالي وضمان كفاية الإمدادات في الأسواق.