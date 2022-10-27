أسعار النفط تغلق مرتفعة وسط مخاوف بشأن الإمدادات وضعف الدولار

صعدت أسعار النفط الأربعاء 26 أكتوبر 2022 مستفيدة من المخاوف بشأن الإمدادات وضعف الدولار، رغم أن بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة حدت من المكاسب.

صعود أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر أكثر من دولارين، أو 2.28% إلى 95.69 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر ديسمبر 2.57 دولار، أو 3.01% إلى 87.89 دولار للبرميل.

وأطلق هبوط الدولار إشارة تفاؤل، إذ جعل النفط أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى وعززت المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات مكاسب النفط، مع إشارة رئيس وكالة الطاقة الدولية إلى “أول أزمة طاقة عالمية حقيقية”.

حيث أن مكاسب النفط كانت محدودة الأربعاء بسبب ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي. وجاء هذا أعلى من توقعات خمسة محللين في استطلاع لرويترز.

وعززت زيادة مخزونات الخام المخاوف من ركود عالمي من شأنه أن يقلص الطلب، والذي ظهر ضعفه أيضا في تراجع واردات الصين من الخام وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي عن خطة لبيع ما تبقى من سحب قياسي من احتياطي النفط الاستراتيجي بحلول نهاية العام في مسعى منه لخفض أسعار البنزين المرتفعة.