أسعار النفط تغلق الجمعة منخفضة.. وخام برنت يصل إلى 85.16 دولار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة لتكبد خسارة أسبوعية مع انحسار المخاوف بشأن نقص الإمدادات نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 09.00 مساء بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.36%، إلى 85.16 دولار للبرميل خلال جلسة ختام الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولار، أو 2.7%، إلى 80.51 دولار للبرميل، ويتجه كلا الخامين القياسيين نحو تكبد خسائر أسبوعية تزيد على 6%.

وحذر زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي تحدث للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، اليوم الجمعة من احتمال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، لكنه لم يلتزم بفتح جبهة أخرى على حدود إسرائيل مع لبنان.