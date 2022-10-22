أسعار النفط تغلق الجمعة مرتفعة وسط اتجاه لتخفيف تدابير كوفيد في الصين

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة وسط إقبال الصين على دراسة خفض فترة الحجر الصحي للزوار إلى سبعة أيام.

وفي ختام تعاملات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.21% إلى 93.50 دولار.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 0.64% إلى 86.06 دولار للبرميل.

أسعار النفط الجمعة

وقال باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الخميس، إن محاربة التضخم، يتطلب محاولة البنك الاحتياطي الفيدرالي إبطاء الاقتصاد وسيواصل رفع معدل الفائدة المستهدف على المدى القصير.

وقال ستيفن إينيس، العضو المنتدب الخميس، إن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار إلى سبعة أيام من عشرة أيام، ولم يصدر تأكيد رسمي من بكين،

التزمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بالقيود الصارمة لكوفيد -19 هذا العام، مما أثر بشدة على الأعمال والنشاط الاقتصادي وخفض الطلب على الوقود، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

ويعتقد العديد من المحللين، أنه سيتم الحفاظ على سياسة عدم التسامح بخصوص كوفيد إلى حد كبير بشكل جيد في العام المقبل.

كما تلقت أسعار النفط دعما في الفترة الأخيرة بفعل حظر وشيك من جانب الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية، فضلا عن خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفين باسم أوبك+.

وكانت أوبك+ قد اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في أوائل أكتوبر، مما دفع البيت الأبيض إلى الادعاء بأن المملكة العربية السعودية دفعت الدول الأعضاء الأخرى إلى خفض الإنتاج.