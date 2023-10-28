أسعار النفط تغلق الجمعة مرتفعة.. خام برنت يصل على 90.48 دولار

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات الجمعة، إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما قد يتسبب في اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية.

صعود أسعار النفط

وبختام تعاملات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.55 دولار، أو 2.90 بالمئة، إلى 90.48 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.33 دولار، أو 2.80 بالمئة، إلى 85.54 دولار للبرميل.

ويتجه الفارق السعري بين برنت وخام غرب تكساس إلى تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو.

وبالنسبة للأسبوع ككل، انخفض برنت نحو اثنين بالمئة بينما تراجع غرب تكساس الوسيط نحو ثلاثة بالمئة.

وعلى الرغم من أن التطورات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران.

وأبقى محللون من غولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارا للبرميل لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو خمسة بالمئة.