أسعار النفط تغلق الجمعة مرتفعة بعد قرار تخفيف قيود «كورونا» في الصين

أظهرت بيانات الأسواق أن أسعار النفط ارتفعت في ختام تعاملات الجمعة بفعل قرار السلطات الصينية تخفيف القيود الخاصة بمحاربة وباء فيروس كورونا.

وتشير البيانات إلى أن أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر يناير المقبل سجلت ارتفاعا نسبته 2.48% في ختام تعاملات الجمعة، لتصل إلى 95.99 دولار للبرميل الواحد.

أسعار النفط الجمعة

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لنفط غرب تكساس المتوسط (WTI) لشهر ديسمبر بنسبة 2.88%، لتصل إلى 88.96 دولار للبرميل.

ورغم ذلك يشير المحللون إلى أن أسعار النفط انخفضت أسبوعيا بنسبة ما بين 3 و4%، حيث كانت الأسواق قلقة إزاء سياسة “صفر التسامح” الصينية تجاه فيروس كورونا.

وقررت الصين يوم الجمعة إلغاء بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وخاصة إلغاء القاعدة التي تتطلب تعليق الرحلات الدولية في حال اكتشاف المصابين بالفيروس على متن الطائرة، وتخفيف نظام التحقق من اختبارات فيروس كورونا لركوب الرحلات الجوية، وتقليص فترة الحجر الصحي للقادمين من الخارج.