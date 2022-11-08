أسعار النفط تغلق الإثنين متراجعة وسط القلق من إجراءات مكافحة الجائحة في الصين

انخفضت أسعار النفط خلال ختام تعاملات الإثنين 7 نوفمبر في ظل ‏القلق من تأثر الطلب الصيني سلبيًا بالإجراءات المرتبطة بمكافحة الجائحة.‏

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة في وقت سابق اليوم، أن الميزان التجاري في ‏الصين سجل فائضًا بنحو 587 مليار يوان في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند ‏‏702 مليار يوان.‏

تراجع أسعار النفط

وفي ذات السياق، كشفت الحكومة الصينية عن فرض قيود على بعض المناطق من ‏شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا.‏

وعند التسوية، انخفضت عقود خام برنت الآجلة بنحو 65 سنتًا إلى 97.92 دولار ‏للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة ‏‎0.9‎‏% أو بنحو 82 ‏سنتًا إلى 91.79 دولار للبرميل.‏

وتسببت الإشارات حول حجم ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في تراجع النفط عن بعض المكاسب، حيث قال توماس باركين، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في هاموند، إنه مستعد للعمل أكثر بشأن النظر في وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل، مضيفًا أن المعدلات يمكن أن تستمر في الارتفاع لفترة أطول، وإلى نقطة نهاية أعلى مما كان متوقعًا في السابق.

ومن المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي حيز التنفيذ اعتبارًا من الخامس من ديسمبر المقبل، ولا تزال تفاصيل سقف أسعار مجموعة السبع بهدف تخفيف القيود المفروضة على التدفقات الروسية خارج الاتحاد الأوروبي قيد المناقشة.

الطلب على النفط

وفيما يتعلق بالطلب على الخام، تزايدت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من السابق لأوانه التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.