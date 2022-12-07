أسعار النفط تغلق الأربعاء متراجعة وسط القلق حيال الطلب

انخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ووسط القلق حيال آفاق الطلب العالمي على الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 2.7% أو ما يعادل 2.18 دولار عند 77.17 دولار للبرميل.

القلق حيال الطلب العالمي

وهبط سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير بنحو 3% أو 2.24 دولار ليصل إلى 72.01 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام تراجعت 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر الجاري، ما جاء أعلى من التوقعات بهبوط 3.5 مليون دولار.

بينما ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 5.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وصعد مخزون المقطرات 6.2 مليون برميل.

وعلى جانب أخر، تدرس روسيا وضع حد أدنى لسعر الخام في المبيعات الدولية، ردًا على قرار مجموعة السبع بفرض حد أقصى على السعر