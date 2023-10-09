أسعار النفط تصعد 4% الاثنين.. خام برنت يصل إلى 88.06 دولار

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4% خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 أكتوبر (2023)، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وأثارت عملية طوفات الأقصى، التي أطلقتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت 7 أكتوبر؛ للرد على الاعتداءات الإسرائيلية، المخاوف بشأن الإمدادات.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 6 أكتوبر، على ارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية قوية؛ إذ أثارت موجة بيع في سوق السندات الأميركية مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ومخاوف بشأن انخفاض حادّ في الطلب على الوقود.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 05:28 مساء بتوقيت رينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي- تسليم ديسمبر 2023- بنسبة 4.11%، لتصل إلى 88.06 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي- تسليم نوفمبر 2023- بنسبة 4.48%، لتصل إلى 86.84 دولار للبرميل، بحسب وكالة بلومبرج.

وارتفع الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) أكثر من 4 دولارات للبرميل، في وقت سابق من جلسة اليوم، قبل أن يتراجعا قليلًا، على خلفية تصاعد الاشتباكات المسلحة في الأراضي المحتلة.