أسعار النفط تصعد مع رفع السعودية لأسعار بيع الخام في يوليو وسط شح الإمدادات

شهدت أسعار النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين إذ صعدت العقود الآجلة للنفط متخطية 120 دولارا بعد أن رفعت السعودية أسعار بيع الخام في يوليو، مما يشير إلى قلة في الإمدادات رغم موافقة الدول المنتجة المشاركة في مجموعة أوبك الموسعة على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج على مدى الشهرين المقبلين، بحسب وكالة رويترز.

وقفزت أسعار النفط لخام برنت 68 سنتا، أي 0.6%، إلى 120.40 دولار للبرميل بعد أن لامست مستوى مرتفعا خلال اليوم الاثنين بلغ 121.95 دولار للبرميل لتعزز مكاسب بلغت نسبتها 1.8 % يوم الجمعة.

أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس تصعد

وصعدت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا، أي 0.5%، إلى 119.48 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلة 120.99 دولار للبرميل. وزاد الخام 1.7% يوم الجمعة.

ورفعت السعودية سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لآسيا 2.1 دولار للبرميل في يوليو مقارنة بيونيو إلى 6.50 دولار فوق متوسط عمان/دبي، وفقا لما ذكرته شركة النفط العملاقة أرامكو أمس الأحد.

وسعر البيع الرسمي للخام في يوليو تموز هو الأعلى منذ مايو، عندما وصلت الأسعار لأعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا نتيجة العقوبات المفروضة عليها بعد غزوها لأوكرانيا.

وجاءت الزيادة على الرغم من اتفاق دول أوبك+ الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس، بما يشكل زيادة 50 % عما كان مقررا سلفا.

وقال العراق يوم الجمعة إنه يستهدف رفع الإنتاج إلى 4.58 مليون برميل يوميا في يوليو.

توقعات بأن قرار أوبك+ تقديم موعد زيادة الإنتاج لن يفي على الأرجح بالطلب

ويعتقد على نطاق واسع أن قرار أوبك+ تقديم موعد زيادة الإنتاج لن يفي على الأرجح بالطلب لأن مخصصات الزيادة موزعة على كل الأعضاء ومن بينهم روسيا التي تواجه عقوبات.

ورفع بنكا سيتي وباركليز اليوم الإثنين، من توقعاتهما لأسعار الخام للعام الجاري والعام المقبل بسبب قلة الإمدادات الروسية وتأخر عودة النفط الإيراني للسوق.

سيتي بنك يرفع توقعاته الفصلية لأسعار النفط لهذا العام

ورفع سيتي بنك اليوم الإثنين توقعاته الفصلية لأسعار النفط لهذا العام وتوقعاته لمتوسط العام المقبل وعزا ذلك إلى ما يبدو من تأخر بالغ في إضافة إمدادات نفطية من إيران.

وذكرت سيتي للأبحاث، وحدة الأبحاث التابعة لسيتي بنك، أن التأخر في رفع العقوبات المفروضة على إيران هو العامل الأساسي في توقع قلة الإمدادات.

سيتي بنك يتوقع الآن أن يبدأ تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في الربع الأول من العام المقبل

ويتوقع سيتي بنك الآن أن يبدأ تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في الربع الأول من العام المقبل، بما سيضيف في البداية 0.5 مليون برميل يوميا ثم 1.3 مليون برميل يوميا على مدى النصف الثاني من العام المقبل.

وكان البنك قد توقع من قبل أن يؤدي تخفيف العقوبات على إيران لإضافة إمدادات للمعروض في منتصف العام الجاري.

ورفع سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثاني من 2022 بمقدار 14 دولارا إلى 113 دولارا للبرميل ولسعره في الربعين الثالث والرابع بمقدار 12 دولارا إلى 99 دولارا و85 دولارا للبرميل على الترتيب. وقدر البنك أن يكون متوسط سعر البرميل في 2023 هو 75 دولارا في زيادة عن التوقع السابق بمقدار 16 دولارا.