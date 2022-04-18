أسعار النفط تصعد مع تزايد المخاوف بشأن شح الإمدادات بسبب العقوبات على موسكو

شهدت أسعار النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتصعد إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع تقريبا مع تزايد المخاوف من قلة المعروض العالمي مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا أكبر دولة مصدرة للنفط الخام، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام برنت 1.09 أو 1.0% إلى 112.79 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 30 مارس عند 113.80 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس ترتفع

وصعدت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو 0.9% إلى 107.95 دولار للبرميل.

وارتفع كل من الخامين قبل عطلة عيد القيامة أكثر من 2.5% يوم الخميس بسبب أنباء عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الهيئة التنفيذية للاتحاد تعمل على صياغة مقترحات لحظر النفط الخام الروسي ولكن دبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بفعالية فرض حظر فوري.

تراجع العلاوات الفورية لتحميل خام الشاهين

من ناحية أخرى، قالت مصادر تجارية إن العلاوات الفورية لتحميل خام الشاهين في يونيو تراجعت أكثر من 70% إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر مع سحب الدول المتقدمة كميات ضخمة من النفط من احتياطيات الطوارئ مما يزيد من الإمدادات الفورية.

وأضافت أن قطر للطاقة باعت إحدى شحنتين من خلال مناقصة لشركة إكسون موبيل بسعر أعلى من أسعار خام دبي بما يتراوح بين 2.60 و2.70 دولار للبرميل بينما أخذت شركة توتسا الشحنة الأخرى بعلاوة قدرها 3.30 دولار للبرميل.

وبلغ متوسط علاوة المناقصة 2.97 دولار للبرميل. وهذه الشحنات للتحميل يومي السابع والثامن من يونيو ويومي 28 و29 يونيو.

قطر للطاقة تحدد السعر لشهر يونيو عند 3.28 دولار للبرميل

وقال متعاملون إن قطر للطاقة حددت السعر لشهر يونيو عند 3.28 دولار للبرميل عقب المناقصة وهو أدنى سعر منذ مارس.

وبلغت العلاوات الفورية لخام الشاهين مستويات قياسية عند 12 دولارا للبرميل الشهر الماضي لتحميل مايو بعد عقوبات غربية أثارت مخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية.

وقالت المصادر إن قطر للطاقة باعت بشكل منفصل شحنة من خام قطر مارين للتحميل في يونيو إلى شركة ريلاينس إندستريز الهندية بعلاوة تتراوح بين 2.40 و2.50 دولار للبرميل على أسعار دبي بانخفاض عن العلاوات التي بلغت نحو 11 دولارا للبرميل في الشهر السابق.