أسعار النفط تصعد بأكثر من 2% الجمعة جراء نقص المعروض

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% اليوم الجمعة، مدعومة بنقص المعروض، على الرغم من اتجاه الخام لتسجيل انخفاض لثاني أسبوع على التوالي، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.78 دولار أو 2.5% إلى 112.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار أو 2.9% إلى 107.29 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الخميس، إن التزام البنك المركزي الأمريكي بكبح جماح التضخم “غير مشروط”، ما زاد المخاوف بشأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة، والتي ستلقي بظلالها على الأسواق المالية.

واقترب النفط هذا العام من أعلى مستوياته على الإطلاق عند حاجز 147 دولارًا الذي بلغه عام 2008 مع تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تفاقم نقص الإمدادات في وقت يتعافى فيه الطلب من آثار جائحة كوفيد-19.

وارتفعت أسعار الخام بفعل الإغلاق شبه الكامل للإنتاج في ليبيا عضو منظمة أوبك بسبب الاضطرابات ووفقا لرويترز.

وقال وزير النفط الليبي أمس الخميس إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حجب عنه بيانات الإنتاج، مما يثير الشكوك بشأن الأرقام التي أصدرها الأسبوع الماضي ويجتمع أعضاء منظمة أوبك وحلفاؤها في إطار ما يسمى بمجموعة أوبك+ في 30 يونيو، ومن المتوقع أن يتفقوا على الالتزام بخطة سابقة لتسريع وتيرة زيادات طفيفة في إنتاج النفط في يوليو وأغسطس، بدلًا من ضخ المزيد من النفط.